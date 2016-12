Cum să înveți eficient!

Cu aproximativ două luni înainte de începerea examenelor naționale, elevii de clasele a VIII-a și a XII-a au intrat în linie dreaptă cu recapitulările. Fie că s-au pregătit din timp sau speră că vor îngrășa porcul în ajun, stresul și emoțiile susținerii testărilor, poate cele mai importante din viața lor, pot deveni o piedică în acumularea de cunoștințe în această perioadă. Psihologii școlari spun că, pentru a obține rezultatele așteptate, elevii ar trebui să își seteze obiective realizabile, să aibă un plan de învățare și recapitulare pe care să îl respecte și să nu se deconecteze de la activitățile de învățare, nici chiar în perioada vacanțelor. ”Este important ca atunci când ai motorul pornit pentru activitatea de învățare să nu îl oprești, pentru că pauzele frecvente îți strică ritmul de învățare”, a explicat psihologul școlar din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Constanța, Laura Secu.

CUM ÎNVEȚI EFICIENT? Specialiștii spun că, pentru a valorifica la maxim această perioadă, ar trebui să aplici câteva metode de învățare eficientă. Probabil deja știi în ce momente ale zilei înveți cel mai ușor, așa că ar trebui să fructifici acele perioade. Dacă cel mai bine te concentrezi dimineața, ar trebui să își planifici învățatul la primele ore, iar dacă ești o pasăre de noapte, atunci dormi până târziu și studiază seara. ”Există mnemotehnici de învățare pe care elevii le află la activitățile de consiliere psihologică, de grup sau individuală pe care le facem cu elevii la școală. De asemenea, fiecare elev își cunoaște deja cel mai bun stil de învățare. Dacă cel mai bine reține vizual, ar trebui să folosească scheme, culori, iar dacă, din contră, cel mai bine învață acumulând informațiile global, elevul ar trebui să strângă cât mai multe noțiuni și apoi să facă o sinteză”, a explicat psihologul. Fost ministru al Educației, psihologul Mircea Miclea a subliniat, zilele trecute, că actul de învățare ar trebui să se centreze, încă de la vârste mici, pe dezvoltarea de abilități, și nu pe memorare.

CONTROLUL EMOȚIILOR Perioada examenelor este cu adevărat stresantă, iar pentru ca elevii constănțeni să treacă mai ușor prin astfel de zile, psihologii CJRAE au realizat anul trecut un program de pregătire psihologică cu elevii care așteaptă examenele. ”Am făcut exerciții de stăpânire a emoțiilor și strategii de liniștire și control emoțional cu elevii de clasele a VIII-a. De exemplu, am făcut simulări ale situațiilor de examen, să își exprime emoțiile în plan imaginativ, pentru a nu avea surprize la examen. De asemenea, am făcut exerciții de respirație și de identificare a propriilor modalități de calmare”, a spus psihologul. Astfel de exerciții sunt realizate și în acest an de psihologii școlari în unitățile de învățământ constănțene.

Elevii nu studiază!

La nivelul județului Constanța, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean, în primul semestru din anul școlar 2014 - 2015, 2.261 de elevi au rămas corigenți la o materie, 940 - la două discipline, 518 au trei corigențe, iar 340 de tineri au patru medii sub nota de trecere. De asemenea, alți 1.691 de elevi au situații școlare neîncheiate. În total, sistemul de învățământ preuniversitar din Constanța cuprinde aproximativ 110.000 de elevi.