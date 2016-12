"Cum să îţi dresezi dragonul 2", desemnat cel mai bun film de animaţie la gala Annie Awards 2015

Lungmetrajul "Cum să îţi dresezi dragonul 2/ How To Train Your Dragon 2" a fost desemnat cel mai bun film de animaţie la gala Annie Awards, distincţii care recompensează cele mai bune producţii animate de cinema şi televiziune şi care indică, de obicei, câştigătorul premiului Oscar pentru animaţie. În total, "Cum să îţi dresezi dragonul 2" a câştigat şase trofee, iar "Boxtroli/ Boxtrolls", animaţia care primise cele mai multe nominalizări la această gală, a fost distinsă cu două premii. Potrivit hollywoodreporter.com, premiul pentru cel mai bun scenariu a fost acordat cineaştilor Phil Lord şi Christopher Miller pentru "Marea aventură Lego/ Lego Movie". Astfel, animaţia DreamWorks "Cum să îţi dresezi dragonul 2" a câştigat şase premii la cea de-a 42-a gală a Annie Awards, inclusiv la categoriile "cel mai bun film de animaţie" şi "cel mai bun regizor" (Dean DeBlois). De asemenea, animaţia "Cum să îţi dresezi dragonul 2" şi-a adjudecat premiile pentru cea mai bună animaţie de personaje, cel mai bun montaj, cea mai bună muzică şi cele mai bune ilustraţii animate. "Boxtroli" a câştigat două premii Annie, pentru cea mai bună voce şi design. Trofeul pentru cea mai bună voce i-a revenit astfel actorului Ben Kingsley graţie interpretării personajului Archibald Snatcher. Animaţia "Cei 6 super eroi/ Big Hero 6", produsă de studiourile Disney, şi-a adjudecat un trofeu Annie pentru efectele animate, iar "The Book of Life" a primit premiul pentru cel mai bun design de personaje.

"Cum să îţi dresezi dragonul 2", "The Boxtrolls" şi "Big Hero 6" sunt nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film de animaţie, gală ce va avea loc pe 22 februarie. De asemenea, la gala Annie, care s-a desfăşurat sâmbătă seară Royal Hall din Los Angeles, cel mai bun scurtmetraj de animaţie a fost desemnat "Feast", iar "Planeta Maimuţelor: Revoluţie" a primit premiul pentru cea mai bună animaţie de personaje într-un film live action. La catogoria premiilor pentru producţii de televiziune, "Disney Mickey Mouse" a primit cinci trofee, inclusiv la categoria "cea mai bună regie", iar "The Simpsons" a fost desemnat cel mai bun serial animat de televiziune. Pe parcursul ceremoniei, producătorii Didier Brunner şi Lee Mendelson şi animatorul Don Lusk au primit premiul Winsor McCay, un trofeu care le-a fost acordat pentru întreaga carieră. Charles Solomon a primit June Foray Award pentru contribuţia deosebită adusă industriei cinematografice de animaţie, iar Ub Iwerks Award - un premiu pentru merite tehnice deosebite - a revenit software-ului Dreamworks Animation Apollo. Câştigătorul de la Annie Awards nu este întotdeauna recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun film de animaţie. Cele două jurii au ales acelaşi învingător din 2001 până în 2006, când "Happy Feet" a câştigat premiul Oscar, după ce "Cars" se impusese la Annie Awards. De atunci însă, pelicula care a triumfat la Annie Awards a câştigat de obicei şi premiul Oscar, la fel ca în 2012, când ambele trofee au fost câştigate de animaţia "Rango". La fel s-a întâmplat şi în 2014, când pelicula "Frozen" s-a impus la ambele gale. În schimb, în 2011, premiul Annie a revenit peliculei "Cum să îţi dresezi dragonul", în timp ce premiul Oscar a fost câştigat de "Povestea jucăriilor 3/ Toy Story 3". La fel s-a întâmplat şi în 2013, când Oscarul pentru cel mai bun film animat a revenit peliculei "Brave", în timp ce premiul Annie pentru cel mai bun film animat a revenit producţiei "Wreck-It Ralph".