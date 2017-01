Cum să nu cădeți în plasa falselor reduceri!

Nici nu am pășit bine în noul an că marile centre comerciale și-au tapetat deja vitrinele cu oferte care mai de care mai atractive pentru a atrage cât mai mulți clienți. N-au mai așteptat data oficială de reduceri, respectiv 15 ianuarie. ”Inițial avem promoții, după care reducem masiv prețurile. Am vândut deja multe haine de iarnă, iar vânzările continuă în ritmul pe care îl așteptam. Sunt reduceri chiar și până la 50%”, a spus vânzătoarea unui magazin din Centrul Comercial Maritimo din Constanța. Și nu este singurul comerciant mulțumit. ”Trebuie să rearanjăm marfa aproape zilnic pentru că s-au golit unele rafturi. Am vândut aproape toate hainele de iarnă pe care le-am avut la reduceri. Au rămas măsurile mari, L, XL sau XXL. Probabil că acestea vor mai fi ieftinite încă o dată, dar spre finalul perioadei de reduceri”, a spus un comerciant din City Park Mall Constanța. Cei mai mulți cumpărători se declară mulțumiți de reduceri. ”Mi-am luat o geacă, ce inițial costa 300 de lei, cu 200 de lei. Este o reducere importantă din punctul meu de vedere. Știam că va fi redusă, așa că am așteptat. Nu m-am grăbit să o cumpăr înainte de Sărbători, deși tentațiile au fost mari”, a spus clienta unui magazin din City Park Mall. O altă clientă, de data aceasta din magazinul Tomis Mall, s-a bucurat că și-a cumpărat bocanci de iarnă cu o reducere de 40%. ”Este o reducere mare, așa că nici nu am mai stat pe gânduri. Am avut noroc că am găsit și măsura mea, des întâlnită (38)”, a spus femeia. Și magazinele cu produse sport au fost asaltate de cumpărători. Deja sunt rafturi goale la articolele de schi, de exemplu. ”S-au vândut foarte bine costumele de schi, dar și accesoriile, atât pentru adulți, cât și pentru copii”, a spus, mulțumită, o vânzătoare. Unele magazine își vând produsele cu reduceri chiar și până la 70%. ”Nu o să mai plecăm în afară să cumpărăm haine cu prețuri mai mici. S-ar părea că și la noi încep să fie, cu adevărat, reduceri”, a spus un client din Maritimo.

CE TREBUIE SĂ ȘTIM

Se știe că nu toți comercianții sunt însă corecți atunci când vine vorba de reduceri, așa că reprezentanții Protecției Consumatorilor vin cu sfaturi importante pentru a nu cădea în plasa acestora. „Recomand consumatorilor să acorde mare atenţie la achiziţionarea produselor cu preţ redus şi să fie atenţi la toate detaliile. Sunt situaţii când publicitatea promovată nu se poate proba”, a declarat comisarul-şef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța, Mihai Perifan. Iată ce trebuie să știe consumatorii atunci când vor să cumpere produse la reduceri: să verifice dacă oferta mai este valabilă în momentul respectiv; dacă reducerea de prețuri anunțată este identică cu cea reală (la cititoarele de cod de bare din cadrul marilor magazine sau direct la casă, dacă prețul afișat este cel facturat). Totodată, spun cei de la CJPC, la achiziționarea pachetelor promoționale de tipul „3 la preț de 2”, trebuie să se verifice prețul individual al produselor, care trebuie să existe în mod obligatoriu la vânzare, pentru a-l putea compara cu prețul pachetului promoțional. Nu în ultimul rând, cumpărătorul trebuie să solicite informații suplimentare atunci când are nelămuriri privind orice campanie publicitară făcută prin orice mijloace (în cadrul magazinului, prin afișe sau pliante, prin anunțuri pe site etc). Consumatorul trebuie să știe că orice anunț de reducere de preț exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil și fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice, astfel: fie prin menționarea noului preț lângă prețul anterior, barat; fie prin mențiunile „preț nou“, „preț vechi“ lângă sumele corespunzătoare; fie prin menționarea procentului de reducere și a prețului nou care apare lângă prețul anterior, barat, indiferent de tipul de vânzare cu preț redus (soldare, lichidare, promoționale etc). Trebuie doar să urmați, pas cu pas, indicațiile specialiștilor și astfel vă achiziționați produsele fără să fiți păcăliți. Pe de altă parte, agenții economici trebuie să știe că reprezentanții Protecției Consumatorilor sunt cu ochii pe ei...

Când sunt reducerile

Perioadele de soldări se stabilesc de către comercianţi, în următoarele perioade: 15 ianuarie - 15 aprilie, inclusiv, pentru produsele de toamnă - iarnă; 1 august - 31 octombrie, inclusiv, pentru produsele de primăvară - vară. În aceste intervale de timp, operatorul economic poate desfăşura un „exerciţiu comercial de vânzare de soldare”, doar de 45 zile, dar trebuie știut că vânzările promoţionale se pot desfăşura pe parcursul întregului an, potrivit reprezentanților CJPC Constanța.