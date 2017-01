Cum s-a schimbat viața celor eliminați din Bac

Sesiunea examenului de Bacalaureat iunie - iulie 2013 a rămas în memoria celor mai mulți dintre cei care au fost preocupați de subiect ca sesiunea cu cele mai mari tentative de fraudă, zeci de elevi fiind eliminați din Bac. Au fost anchetați profesori și elevi, iar Constanța a fost unul dintre județele cele mai implicate în scandal. La câteva licee din județ au intervenit chiar procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru a cerceta dacă examenul s-a desfășurat în condiții normale. Elevii care au fost eliminați din Bac nu au putut susține probele în următoarele două sesiuni, așa că șansa lor a rămas sesiunea august - septembrie 2014. Astfel, ieri, în prima zi a sesiunii a II-a a Bac-ului, la Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța (LTETC) am întâlnit mai mulți candidați care au declarat că își doresc să obțină, după atâta așteptare, diploma de Bac. Ei au povestit că, dintr-o prostie despre care nu se gândeau că va avea asemenea consecințe, au pierdut un an în care puteau face alte lucruri cu viețile lor. ”Am avut telefonul în buzunar, era închis dar profesorii oricum m-au eliminat. Am fost în străinătate și am lucrat în construcții. M-am întors acum două luni ca să iau examenul”, a spus George, din Năvodari. Vrea să se înscrie la facultate dacă promovează Bac-ul, însă are mari temeri pentru matematică. ”Nu am avut foarte mult timp să mă pregătesc și nu am făcut medidații. Am încercat să învăț singur și sper să am noroc și să reușesc să iau examenul”, a adăugat elevul. O altă candidată, tot din Năvodari, a povestit că tot telefonul i-a adus eliminarea din examen. ”Aveam telefonul închis și nu era vreun model deștept. Nici nu aș fi avut cum să copiez cu așa telefon. Dar m-a văzut un membru al comisiei și m-a eliminat. Acum trebuie să reiau toate probele”, a spus Nicoleta. Ea a povestit că a fost angajată ca lucrător comercial și că o diplomă de Bac i-ar fi asigurat un alt traseu. ”Aș fi fost studentă în anul II deja dacă nu eram eliminată, așa că regret că am fost eliminată”, a spus ea. Cert este că au învățat lecția și spun că nu vor mai lua cu ei telefoanele la examen. Fie că au fost eliminați sau au lipsit de la sesiunile anterioare, tinerii care au participat ieri la LTETC la proba orală de limba română nu s-au declarat pregătiți pentru examenul care urmează. ”Nu prea am învățat, dar sper să am noroc și să îmi pice subiecte ușoare. Am fost plecat din țară, am ratat sesiunea din iulie și m-am întors acum, două săptămâni, ca să iau examenul”, a spus George. O altă elevă, Antoaneta, a spus că nu o interesează foarte mult ce calificativ va primi la oral, pentru că prioritatea ei este să promoveze la matematică și biologie.

Când se desfășoară următoarele probe

Conform calendarului de desfășurare a acestei sesiuni de Bac, astăzi și mâine are loc proba de evaluare a competențelor de comunicare orală într-o limbă de circulaţie internaţională, iar verificarea competenţelor digitale se va desfășura pe 21 şi 22 august. Prima probă scrisă, cea la limba şi literatura română, va avea loc pe 25 august, fiind urmată de proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie, pe 27 august, iar cea la alegere a profilului şi specializării - pe 29 august. Afişarea rezultatelor va avea loc pe 1 septembrie, până la ora 12.00, iar depunerea contestaţiilor, în aceeaşi zi, între orele 12.00 - 16.00. Contestaţiile vor fi rezolvate în zilele de 2 şi 3 septembrie, urmând ca rezultatele finale să se afişeze pe 4 septembrie.

Comunicarea orală în limba română i-a cam încurcat pe tineri

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța, la proba de ieri, 136 de candidați au obținut nivelul ”Avansat”, alți 132 de absolvenți au fost evaluați primind calificativul ”Mediu” și doar 70 au obținut nivelul ”Experimentat”. Reamintim că cel mai bun calificativ pe care un elev în poate obține este ”Experimentat”, iar cel mai slab este ”Mediu”. 53 de candidați au absentat de la susținerea probei, pierzând astfel șansa de a promova examenul maturității. Astăzi și mâine, începând cu ora 9.00, 403 absolvenţi de liceu sunt aşteptaţi la proba de evaluare a competenţelor de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională. Dintre aceştia, 376 au optat pentru limba engleză, iar 27 pentru limba franceză. Joi și vineri (21 și 22 august), 380 de candidați vor susține, începând cu ora 13.00, evaluarea competențelor digitale, potrivit ISJ.