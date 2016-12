Cum s-a vândut insula Manhattan

O scrisoare trimisă de reprezentantul Statului General Olandez, Pieter Schaghen, către Compania Olandeză a Indiilor de Vest, în anul 1626, este singura dovadă a unei tranzacţii incredibile: cumpărarea insulei Manhattan. Potrivit scrisorii, redactată după întoarcerea navei Arms of Amsterdam în Olanda, coloniştii olandezi conduşi de Peter Minuit, guvernator al Noului Amsterdam, aşa cum se numea oraşul New York în secolul al XVII-lea, le-au dat băştinaşilor bunuri în valoare de 60 de guldeni olandezi, în schimbul insulei. Echivalentul a 60 de guldeni olandezi în banii actuali ar fi… 1000 de dolari! ”Ieri, nava Arms of Amsterdam a ajuns aici. A plecat din Noua Olandă pe 23 septembrie. Navigatorii raportează că oamenii noştri sunt bine, trăiesc în pace. Femeile au adus deja pe lume mai mulţi copii. Au cumpărat Insula Manhattes de la nişte sălbatici, cu 60 de guldeni. Insula are 11.000 de morgeni (unitate de măsură folosită de olandezi echivalentă cu circa cinci kilometri). Au semănat tot grâul până la mijlocul lunii mai şi l-au cules până la mijlocul lui august. Au trimis şi mostre de grâne: grâu, secară, orz, ovăz, hrişcă, fasole şi cânepă. Nava menţionată mai sus a fost încărcată cu: 7246 piei de castor, 675 piei de vidră, 36 piei de râs, 33 piei de nurci, 34 piei de bizon, multă cherestea de stejar şi lemn de piuliţă”. Scrisoarea este datată 5 noiembrie 1626.