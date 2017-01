Cum să-ţi fereşti profitul de taxe

Începând cu 1 ianuarie 2014, Fiscul va acorda scutire de la plata impozitului pe profit pentru mai multe categorii de câştiguri: dividende primite de la o persoană juridică română sau una străină plătitoare de impozit pe profit, situată într-un stat terţ cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri; venituri din vânzarea titlurilor de participare deţinute la o firmă română sau la una străină; respectiv veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau străine. „Scutirile se acordă numai în condiţiile în care contribuabilul deţine, pentru o perioadă neîntreruptă de 12 luni, cel puţin 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare”, spun cei de la Direcţia Regională a Finanţelor Publice Galaţi. De asemenea, rămân neimpozabile la calculul impozitului pe profit dividendele primite de la o firmă română, societate-mamă sau filială aflată într-un stat membru UE, precum şi cele primite de sediile permanente din România ale unor firme străine. Totuşi, condiţia referitoare la perioada de deţinere a participaţiei la firma care acordă dividende a fost redusă de la doi la un an. Totodată, noul Cod Fiscal aduce şi o modificare a regimului fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, în sensul reportării sumelor care rămân nededuse pentru că depăşesc limita minimă care se scade din impozitul pe profit. „În situaţia contribuabililor care trec printr-un proces de fuziune sau divizare, a fost introdusă posibilitatea de reportare a dreptului de deducere a cheltuielilor cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de curs valutar”, explică cei de la Finanţe. Nu în ultimul rând, există noutăţi şi pentru firmele străine rezidente într-un stat membru al UE sau într-un stat din Spaţiul Economic European (SEE) care îşi desfăşoară activitatea în România printr-un sediu permanent. Astfel, dacă sediul permanent obţine venituri dintr-un alt stat membru al UE sau SEE, iar acele venituri sunt impozitate atât în România, cât şi în statul unde au fost obţinute veniturile, atunci impozitul plătit în statul de unde au fost obţinute se deduce din impozitul pe profit, în condiţiile în care există o convenţie de evitare a dublei impuneri.