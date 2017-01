Cum să-ţi plăteşti taxa la facultate muncind opt zile

Ideea de a studia şi totodată a munci în străinătate este un ideal pentru mulţi studenţi români. Însă costurile mari rămân principala problemă întâmpinată de familiile studenţilor doritori. Totuşi, soluţii există şi pentru studenţii cu venituri reduse. Specialiştii în domeniu spun că sumele mari nu sunt de speriat şi studenţii pot obţine o bursă care să acopere mare parte din taxele de şcolarizare sau pot opta să muncească, pentru că, de cele mai multe ori, programul din instituţiile de învăţământ de peste hotare le permite. Ca dovadă, aproximativ 5.000 de români pleacă anual la studii în străinătate. Numărul lor ar putea fi mult mai mare dacă studenţii şi-ar cunoaşte mai bine opţiunile. În funcţie de ţara aleasă pentru studiu, un calcul realizat de specialiştii în domeniu arată că un student care îşi găseşte un loc de muncă şi are un venit lunar îşi poate plăti cursurile destul de repede. De exemplu, se ştie că ţările vestice au nivel de trai ridicat şi angajaţii au salarii mari şi taxe de şcolarizare mici: de la zero euro (în Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda şi Scoţia) până la doar câteva sute de euro pe an (200 euro în Franţa şi maxim 1.200 euro în Germania) până la 1.900 de euro în Olanda.

CARE ESTE COSTUL REAL AL STUDIULUI ÎN STRĂINĂTATE? Un calcul întocmit de specialişti arată că, în Franţa, un student îşi poate plăti cursurile după numai opt zile de muncă, în Germania maximum 29 de zile de lucru ar acoperi taxele de studiu, iar în Olanda - cel mult 50. Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre Marea Britanie, unde se ştie că se practică printre cele mai mari taxe de şcolarizare, însă şi nivelul lor este superior celorlalte instituţii de învăţământ din alte ţări. Calculul arată că pentru a plăti şcolarizarea în Marea Britanie ar fi necesare cel puţin 324 de zile. Vestea bună este că aleşii britanici sunt conştienţi de această diferenţă faţă de celelalte state vestice şi Guvernul britanic acordă un împrumut de 100% din taxa de şcolarizare tuturor studenţilor din UE. Astfel, costurile de şcolarizare sunt plătite în tranşe mai mici, după terminarea facultăţii şi doar după găsirea unui loc de muncă cu un salariu ce permite rambursarea. Tinerii interesaţi de costurile studiilor în afara ţării, dar şi de posibilităţile de finanţare şi bursele disponibile pot veni la cel mai mare târg de universităţi din Europa de Est - „The Romanian International University Fair“ (RIUF), eveniment ce va avea loc în 22 octombrie, la hotelul Ibis din Constanţa.