Cum scapă forţa de muncă din ghearele şomajului

PRĂPASTIE Şcolile profesionale, de care economia românească (în care industria reprezintă 30%) are atât de mare nevoie, sunt ignorate complet, iar puţinii independenţi care încearcă să facă ceva fie n-au resurse, fie nu captează interesul generaţiei tinere (şi nu numai). Prăpastia uriaşă care se află între nevoile economiei şi oferta şcolilor se observă cel mai bine la târgurile de joburi, unde posturile de electrician, sudor sau maşinist se lovesc de pretenţiile suprarealiste ale „bancherilor“, „avocaţilor“ sau „consultanţilor financiari“. „În urmă cu câţiva ani, un singur combinat ar fi angajat 10.000 de sudori pe zi, iar de pe băncile şcolilor profesionale ieşeau zece pe an. Programa acestor instituţii de învăţământ nu este corelată deloc cu nevoile mediului de afaceri“, spune preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban. În acest context, CCIR intenţionează să preia şcolile de meserii şi, printr-un dialog constant cu firmele, să pregătească forţă de muncă de care chiar este nevoie. Daraban subliniază că CCIR are şi un alt mare atu - de bine, de rău, „instituţia are număr pe poartă în fiecare judeţ al ţării“. Altfel spus, sediile locale ale Camerelor de Comerţ asigură şi infrastructura necesară şcolilor de meserii.

ANGAJĂRI PUŢINE ŞI STRICTE Proiectul CCIR vine într-un moment în care, după cinci ani de criză, economia începe să se dezgheţe. Potrivit studiului „Perspectivele angajării forţei de muncă“, publicat ieri de Manpower Group, estimările managerilor privind nevoia de noi salariaţi, în perioada iulie - septembrie, sunt cu 3% mai mari decât în aceeaşi perioadă din 2013. În fapt, circa 70% dintre firmele româneşti nu intenţionează să facă noi angajări în perioada respectivă, 5% prevăd scăderi de personal şi doar 25% vor să-şi lărgească rândurile. „Este al optulea trimestru de optimism ponderat, dar constant. Încetul cu încetul, managerii au reînceput să-şi crească volumul de angajări şi să gândească pe termen lung. Totuşi, încrederea lor continuă să fie mai redusă decât înainte de criză“, spune directorul general al Manpower Group România, Valentin Petrof. După cum puncta şi preşedintele CCIR, studiul relevă că cel mai dinamic sector, din punct de vedere al angajărilor, va fi industria prelucrătoare, urmată de transport, depozitare şi comunicaţii. Şi Petrof subliniază însă nevoia de calificare a forţei de muncă: „Cei aflaţi în căutarea unui job nu trebuie să se aştepte la efervescenţă. Angajatorii se concentrează pe atragerea candidaţilor potriviţi, nu pe angajări în masă“.