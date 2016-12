Cum scapă marile magazine de rechizitele școlare

Mai sunt doar câteva zile până când elevii se vor întoarce în bănci și, în marile hypermarketuri, la raioanele de rechizite și îmbrăcăminte pentru copii e mare aglomerație. Copiii își aleg obiectele preferate din multitudinea de rechizite, iar părinții caută să aleagă produsele cele mai avantajoase în ceea ce privește raportul calitate - preț. Unii părinți au lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri, pentru că știu că marii comercianți vor reduce prețurile ca să scape de stocurile de rechizite. ”Anul trecut am cumpărat cele necesare pentru școală cu două săptămâni înainte, iar în ultima săptămână am văzut în magazine că toate rechizitele și chiar și uniformele erau mai ieftine. Mi-a părut rău că m-am grăbit și m-a costat mai mult, așa că anul acesta am venit mai târziu la cumpărături. Văd că deja sunt reduceri”, a povestit o femeie care cumpăra rechizite din supermarketul Cora din City Park Mall. Ca ea au procedat mai multe familii din Constanța, care au preferat să nu se grăbească pentru a face economie. Marile magazine au tăiat din prețuri cam la toate produsele necesare pentru prima zi de școală, de la uniforme la ghiozdane, echipamente pentru ora de sport, caiete și alte rechizite. Astfel, uniforma de școală pentru băieți se vindea la Cora cu 64,99 lei, redusă de la 79 de lei, uniforma pepită pentru fetițe era și ea redusă de la 39 de lei la 31,99 lei, cămășile albe sau bleu erau și ele la preț redus de la 40 la 29 de lei sau de la 31 la 20 de lei, în funcție de model.

PACHETUL DE BAZĂ, DE LA 35 DE LEI La Carrefour, din complexul comercial Tom, pachetul de bază pentru începutul anului școlar costă aproximativ 35 de lei. Astfel, cel mai ieftin ghiozdan din magazin costă 7,5 lei, un set de pensule este 1,5 lei, pixurile, creioanele, stiloul cu rezerve, radiera și ascuțitoarea - aproximativ 10 lei, un penar se vinde și cu 2,5 lei, acuarela este 3 lei, iar caietele A5 de 40 de pagini și coperțile pentru acestea costă și ele câte 20 de bani, respectiv 30 de bani. Și ghiozdanele care aveau prețuri de care cu greu te puteai apropia au intrat la reduceri, așa că cei mici au ales ghiozdanele preferate. Rucsacul de școală cu Barbie era redus de la 160 de lei la 119, cel cu Violetta, eroina preferată a fetițelor, se afla la vânzare cu 170 de lei, de la 209, iar penarele cu aceleași personaje erau și ele ieftinite de la 70 la 60 de lei. Produsele recunoscute pentru calitate și-au păstrat prețurile mai mari, însă o parte dintre părinți le preferă pentru că sunt mai rezistente. ”Sunt puțin mai scumpe, însă până la urmă nu investesc decât o dată pe an într-un ghiozdan. Dacă cumpăr ceva ieftin, se rupe repede și sunt nevoit să cumpăr din nou”, a spus un părinte.