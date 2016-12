Cum se împart banii constănțenilor

Constănțenii sunt invitați de Primărie joi, 28 ianuarie, la ora 10.00, în sala „Remus Opreanu“ a Consiliului Județean, la dezbaterea publică având ca temă proiectul de buget al municipiului Constanța pentru acest an, care va fi supus aprobării vineri, 29 ianuarie, Consiliului Local Municipal. Discuția vine după ce pe rețelele de socializare au apărut tot felul de discuții în contradictoriu pe marginea bugetului de venituri și cheltuieli pe care se bazează Primăria Constanța în 2016. Pentru a face lumină în acest caz, șefii administrației constănțene au postat pe site-ul www.primaria-constanta.ro, la rubrica „Transparență decizională / Informare și consultare“, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal pentru 2016. Potrivit documentului, veniturile Primăriei din acest an sunt estimate la 583.213.000 de lei, iar cheltuielile - la 768.213.000 de lei. Din acești bani, 26.500.000 de lei vor fi alocați serviciului de ordine publică, din care 10.809.000 de lei vor reveni Poliției Locale, iar alți 872.000 de lei vor fi alocați serviciului de protecție civilă şi contra incendiilor. O sumă importantă din bugetul pentru 2016, 285.439.000 de lei, va fi împărțită acțiunilor socio-culturale. Din acești bani, 151.611.000 de lei vor fi cheltuiți pentru întreținerea școlilor din municipiul Constanța, 110.000 de lei pentru servicii medicale, iar alți 49.053.000 de lei vor fi alocați acțiunilor culturale, religioase și de recreere. Primăria Constanța va continua și în 2016 să-i ajute pe cetățenii nevoiași. De aceea, cei care au lucrat la bugetul din acest an au prevăzut 84.665.000 de lei pentru asistența socială a persoanelor în vârstă, persoanelor cu handicap și copiilor care provin din familii dezorganizate.

PROIECTE În bugetul din acest an, 168.631.000 de lei au fost prevăzuți pentru sectorul de locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care 73.080.000 de lei vor fi cheltuiți pentru salubrizarea orașului. Alți 117.155.000 de lei au fost repartizați acțiunilor economice, din care 44.600.000 de lei pentru asigurarea energiei termice și 72.555.000 de lei pentru serviciul de transport, din care 28.300.000 de lei pentru transportul în comun și 44.255.000 de lei pentru modernizarea străzilor. În afara veniturilor pe care se bazează Primăria, provenind în special din taxe și impozite, în vistieria municipalității constănțene vor intra și fonduri de la Guvern și de la Uniunea Europeană, bani care vor fi alocați în special pentru derularea unor anumite proiecte. Printre investițiile majore pe care le va derula Primăria Constanța în acest an se numără și extinderea campusului social „Henri Coandă” din strada Zmeurei cu încă șase blocuri. Primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău, a declarat că locuințele modulare vor fi realizate cu fonduri guvernamentale și locale. Dacă prima parte a campusului social a fost construită exclusiv cu fonduri din bugetul local, în cea de-a doua etapă a proiectului s-a implicat și Executivul României. Acest tip de parteneriat este unic la nivel național. „Henri Coandă”, proiect de suflet al fostului primar al Constanței Radu Mazăre, nu numai că este primul campus de acest fel din țară, ci este și un exemplu urmat de Guvern, care a pus bazele unui proiect-pilot de acest fel în toată țara.