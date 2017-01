Cum se împarte o mită de 1,2 milioane euro?

Avocata Adriana Dascălu, din Baroul Bucureşti, a fost audiată, ieri, de magistraţii Curţii de Apel Constanţa în dosarul în care este judecată pentru fapte de corupţie, alături de fostul ei client, omul de afaceri Dinel Staicu, de magistratul Veronica Cîrstoiu, de la Curtea de Apel Bucureşti, fiul acesteia, Florin Cergan, şi fratele lui Dinel, Marian Staicu. Adriana Dascălu a făcut nişte dezvăluiri demne de un roman. Ea a povestit despre modul în care Dinel Staicu a încercat să scape de puşcărie, mituind judecătorii. Epopeea şpăgii începe înainte ca instanţa să pronunţe o sentinţă definitivă în dosarul fraudării Băncii Internaţionale a Religiilor (BIR). „Eram avocata lui Dinel Staicu în momentul în care acesta mi-a spus că are 350.000 de euro pe care vrea să-i dea instanţei, deoarece era convins că nu va scăpa din acest dosar fără o condamnare mare. În apel luase 12 ani de închisoare. I-am spus că nu-i cunosc pe judecătorii care trebuie să-i soluţioneze dosarul”, a declarat Adriana Dascălu. Ea a adăugat că, o vreme după acea discuţie, nu a mai fost contactată de Staicu. În mai 2011, avocata a aflat de la televizor că Dinel Staicu a fost încarcerat pentru şapte ani şi l-a vizitat. „M-a întrebat dacă mai poate beneficia de vreo prevedere legală pentru a scăpa de condamnare şi i-am vorbit despre contestaţia în anulare. El a fost de acord şi mi-a vorbit iar despre ideea de a da o sumă de bani pentru o soluţie favorabilă. După ce am redactat contestaţia în anulare a urmat o perioadă de tărăgănare şi, abia în noiembrie 2011, am depus cererea la Curtea de Apel Bucureşti”, a mai spus Adriana Dascălu.

TATONAREA Şi de aici începe traseul banilor pe care Dinel Staicu i-a scos din buzunar, fără să clipească, în schimbul libertăţii lui. Adriana Dascălu a susţinut că a luat legătura cu judecătoarea Veronica Cîrstoiu, pe care a întrebat-o dacă solicitarea lui Staicu ar fi admisibilă. „După ce a studiat actele pe care i le-am dus acasă, judecătoarea mi-a spus că nimeni nu va admite contestaţia în anulare în mod dezinteresat. Ea a motivat că Dinel Staicu este o persoană vizată, în sensul că este un om de afaceri care a făcut bani în mod nelegal”, a afirmat avocata. Ceea ce a urmat arată cât de şubredă este structura judiciară din România şi cât de uşor poate fi păcălit sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor. „Judecătoarea mi-a spus că mi-ar da o soluţie favorabilă dacă vor fi de acord şi colegele ei, în cazul în care Staicu acceptă să plătească o sumă de bani şi dacă această contestaţie în anulare ajunge la completul ei”, a spus Dascălu. Ulterior, Veronica Cîrstoiu a învăţat-o cum să procedeze. Ea i-a sugerat avocatei să depună contestaţia de mai multe ori şi să o retragă de fiecare dată când este distribuită altui complet, până când ajunge pe masa ei. Nu a mai fost nevoie de toate aceste manevre, pentru că planetele s-au aliniat în favoarea lui Dinel Staicu, iar cererea sa a picat din prima încercare la completul lui Cîrstoiu.

ÎMPĂRŢIREA MITEI În urma mai multor discuţii purtate între judecătoare şi Adriana Dascălu, s-a stabilit ca şpaga să fie de 1,5 milioane de euro. În ianuarie 2012, cu o săptămână înainte de pronunţarea hotărârii privind contestaţia, Marian Staicu, fratele lui Dinel, i-a dat avocatei 1,2 milioane de euro. „Am luat 650.000 de euro, ambalaţi în câteva pacheţele, pe care i-am pus într-o sacoşă de rafie, şi am mers acasă la fiul judecătoarei. I-am înmânat banii şi i-am spus că Staicu mi-a dat 800.000 de euro, dar că 150.000 de euro i-am oprit pentru mine şi pentru altă avocată de la Craiova. Cîrstoiu mi-a reproşat că nu aşa ne-a fost vorba, dar i-am comunicat că Staicu a promis că, după ce va fi liber, va plăti şi restul sumei. Judecătoarea a primit banii şi eu am plecat la birou, apoi la locuinţa mea”, a mai povestit Dascălu. A doua zi, ea a împărţit banii după principiul „cine împarte parte-şi face”. „I-am dat 60.000 de euro avocatei de la Craiova şi unui colaborator de-al acesteia, iar eu am luat 90.000 de euro, pe care i-am cheltuit în interes propriu. Am pus într-un plic suma de 400.000 de euro, care a rămas, şi am dus-o unei prietene din Târgovişte, căreia i-am zis că am acolo nişte documente pe care nu vreau să le vadă soţul meu. Aceşti bani intenţionam să-i dau judecătoarei Cîrstoiu după pronunţarea deciziei”, a mai spus Adriana Dascălu.

REMUŞCĂRI Ulterior, după admiterea contestaţiei în anulare a lui Dinel Staicu, procurorii anticorupţie au început cercetarea penală împotriva Veronicăi Cîrstoiu şi a colegelor ei de complet, pentru abuz în serviciu. La scurt timp, „apăsată de remuşcări”, după cum chiar ea a declarat, Adriana Dascălu a mers la Direcţia Naţională Anticorupţie „pentru a spune adevărul”. Aceasta a povestit cum a mituit-o pe judecătoarea Cîrstoiu şi chiar i-a dus pe anchetatori la Târgovişte, de unde a recuperat cei 400.000 de euro lăsaţi în custodia prietenei sale. Adriana Dascălu este judecată în stare de libertate, în vreme ce Cîrstoiu, Dinel Staicu şi ceilalţi inculpaţi din dosar sunt arestaţi preventiv.