Cum se petrece o seară de vineri…

În această seară începe, practic, un nou weekend al lunii mai, care le aduce multă nerăbdare tinerilor de la mare ce aşteaptă vara. Vremea frumoasă le dă şi ea speranţe şi elan petrecăreţilor, astfel că, în această seară, se va petrece... tare prin cluburile din Constanţa şi Mamaia, unde au loc noi concerte şi petreceri.

ZDOB ŞI ZDUB ADUC „MARE GĂLĂGIE” Startul petrecerilor din acest weekend îl dau moldovenii de la Zdob şi Zdub. Ei vor cânta la noapte, începând cu ora 23.00, pe scena clubului Doors, unde sunt consideraţi artişti „de-ai casei“. Moldovenii vor susţine un recital live animat şi zgomotos, iar preţul unui bilet de intrare la acest eveniment este de 40 de lei.

Trupa Zdob şi Zdub are numeroşi fani în ţară şi peste Prut, dar şi în alte ţări din estul Europei. Pe lângă numeroasele concerte din România pe care le-au susţinut în prima parte a anului, moldovenii au fost prezenţi, în martie, la prestigiosul festival Pink Pop din Olanda, iar în aprilie au concertat la Sankt Petersburg. După concertul de la noapte, Zdubii vor mai cânta zilele următoare în Bucureşti, Satu Mare, Zimnicea şi Blaj. Pentru această vară, ei mai au programate noi concerte în Rusia şi Lituania.

MARIUS BAŢU & FRIENDS Folkistul constănţean Marius Baţu, membru fondator al formaţiei Poesis, va fi, în această seară, protagonistul unui recital live programat de la ora 21.00, pe scena Amethyst Music Club din cadrul Millenium Business Center. Pe scenă vor mai urca Corneliu Stroe - percuţie, Laurenţiu Marinescu - chitară, voce şi Bogdan Pârlea - clape. Biletele se pot achiziţiona de la recepţia hotelului Millenium, la preţul de 40 de lei.

PARTY ÎN MAMAIA Seria petrecerilor prin cluburile din Mamaia a început încă de la 1 Mai, chiar dacă numai câteva localuri de noapte sunt deschise, în această perioadă, în staţiune. Chiar şi aşa, Mamaia găzduieşte, şi în acest weekend, câteva petreceri tari în cluburile din centrul staţiunii. Astfel, Crema Summer Club îi aşteaptă, la noapte, pe cei tineri şi „neliniştiţi” la petrecerea „Super Girls Great Party”. Atmosfera va fi animată de DJ Yanis şi MC Mckoo, dar şi de superbele animatoare care vor avea un dresscode adolescentin, iar intrarea va fi liberă pentru toată lumea.

De asemenea, clubul Bellagio din Mamaia a pregătit o petrecere tematică „African Party”, cu dansatoare exotice şi atmosferă „jungle”, intrarea fiind liberă. Clubul Luv Lounge a pregătit, tot pentru această noapte, petrecerea „Luv Is Where The Magic Happens”. Aici vor mixa Alexunder Base, DJ Maryo & DJ Smart, iar intrarea va fi liberă.