Cum se spală tinerii pemepiști pe creier

08:33:49 / 29 Iulie 2016

CARE SCOLARIZARE ?

Spalarea creierului este o activitate cu caracter international , inrudita cu dezinformarea si intoxicarea morala si ideologica . Autorul articolului prezinta inteligent si doct problemele legate de Basescu , dar , deliberat , omite sa trateze subiectul . Asa zisa scolarizare de vara este un prilej de a recompensa viitoarele cadre de partid , si n-are nicio legatura cu pregatirea politica si ideologica . Asa ceva n-a reusit in Romania decat partial , Iorga cu a sa scoala de la Valeni . Toate partidele au organizat si organizeaza astfel de activitati , unde se pun bazele curvasariei politice si incuscrirea cu viitoarel;e functii banoase . Chiar si demonizarea lui Basescu si a partidului sau , face parte din acelasi gen de spalare si dezxinformare , celelalte partide putand fi considerate in consecinta , niste nevinovate organizatii formate din ingeri , maici cuvioase si prea-sfinti parinti . Ne convine sau nu , si Basescu si ceilalti asa zisi lideri politici au contribuit mai mult sau mai putin la deastrul de astazi , si ma tem ca nici un tanar nu are ce invata la astfel de cursuri , majoritatea lor fiind fii celor de la putere , a celor corupti si demagogi . S-au scolarizat deja in familie .