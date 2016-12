Cum se va intra la Universitatea „Ovidius“ în această vară?

13:09:11 / 26 Ianuarie 2016

parere

a verificat cineva planurile de invatamant? au fost izolate discipline fundamentale, cum sunt stiintele socio-umaniste si stiintele penale. cum pregatiti voi juristi daca nu ii invatati metodele prin care se cerceteaza fenomenele si nu le aratati si consecintele nerespectarii legii? e mai important sa bagati civilistii la inaintare, dar pe restul ii ignorati. in loc sa se mareasca numarul de credite la celelalte discipline si sa se introduca optionale interesante, pe domenii mai incitante spre exemplu sociologia crimei, etiologia actului infractional, metode de investigare, sociologia generala, logica discursului public, cercetarea in sociologie, cercetarea in criminologie, s-a insistat cu plictiseli si au fost chemati profesori mai buni... astia care erau ce aveau? penalistii si cei care predau stiinte sociale isi fac treaba si s-au vazut rezultatele!