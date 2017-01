Cum se va juca în ediţia 2006-2007 (III)

Şi-au cîştigat dreptul de participare în campionatul Ligii a patra un număr de 24 echipe. Acestea sînt: Axiopolis Cernavodă, FC Eforie, Dunărea Ostrov, Gloria Băneasa, CSM Medgidia, Ştiinţa Poarta Albă, Perla Basarabi, Farul Tuzla, Sparta Techirghiol, Victoria Cumpăna, Gloria Albeşti, Electrica Cogealac, ITC, Viitorul Pecineaga, Inter Năvodari, Prima 02 Agigea, Voinţa Valu Traian, Luceafărul Amzacea, Viitorul Cobadin, GSIB Mangalia, General Concrete Cernavodă, Carsium Hîrşova, Sport Prim Oltina şi Aurora 23 August. Ele trebuie, însă, să se înscrie în noua ediţie, iar AJF chiar invită delegaţii echipelor, pentru înscriere şi lămurirea anumitor situaţii, înainte de şedinţa care va avea loc, pe 31 iulie, ora 16.00, în care se vor rezolva problemele noii ediţii. În acea şedinţă, delegaţii echipelor vor opta pentru serii Nord-Sud sau Est-Vest, în încercarea de a se obţine deplasări cît mai scurte. Potrivit unor scheme deja pregătite, se va stabili şi programul ediţiei: fiecare echipă va primi, prin tragere la sorţi, un număr cu care va "intra" în program. AJF a dovedit o meticulozitate semănînd cu pedanteria, competitoarele urmînd să intre în posesia acestui algoritm, despre care v-am mai vorbit, şi care permite să aflăm, de exemplu, programul etapei a opta (am ales la întîmplare) din turneul play off, care va avea loc pe 19 mai 2007: echipa de pe locul 5 din Seria Sud (sau Vest) va juca împotriva primei clasate din Nord (sau Est). Mai departe: 4 Sud - 2 Nord, 3 Sud - 3 Nord, 2 Sud - 4 Nord, 1 Sud - 5 Nord, 6 Sud - 6 Nord (am folosit, tot aleatoriu, divizarea Nord-Sud)! Vreţi şi programul ultimei etape, din 9 iunie? Iată-l: 1 Sud - 1 Nord, 6 Sud - 2 Nord, 5 Sud - 3 Nord, 4 Sud - 4 Nord, 3 Sud - 5 Nord, 2 Sud - 6 Nord! AJF Constanţa a dat, astfel, un adevărat test de transparenţă şi organizare, un test ale cărui rezultate le vor simţi formaţiile participante, dar şi suporterii, spectatorii, şi, în ultimă instanţă, fotbalul din judeţul nostru.

Vom încheia cu... Liga a cincea! Vor fi, în continuare, două serii, tot pe criterii geografice, la care vor participa... cîte echipe se vor înscrie! De aceea, programul va fi definitivat ulterior, în funcţie de numărul de competitoare. Însă, şi aici, există o certitudine: campionatul va începe în ziua de 27 august!