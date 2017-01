Cum și-a pus Iohannis românii în cap cu două cuvinte: „fanatism religios“

Declarația președintelui Klaus Iohannis, în legătură cu propunerea Coaliţiei pentru Familie de revizuire a Constituţiei, că este greşit să mergem pe calea fanatismului religios şi a solicitărilor ultimative, fiind adeptul toleranţei şi al deschiderii, a aprins România. Mii de oameni au reacționat pe rețelele de socializare și au scris că șeful statului a jignit cei 3 milioane de români care sunt pentru susținerea familiei tradiționale dintre un bărbat și o femeie. „Nu e fanatism religios să îți dorești ca familia să fie recunoscută ca uniunea dintre un bărbat și o femeie“, scrie unul dintre miile de internauți. La rândul său, Patriarhia Română a susținut că demersul Coaliției pentru Familie de propunere a modificării Constituției referitor la definirea familiei nu poate fi considerat „cale a fanatismului religios“. „Propunerea de amendare a Constituției nu reprezintă „o solicitare ultimativă”, ci o chemare firească la exprimarea democratică a voinței cetățenilor cu privire la una dintre valorile fundamentale ale societății, familia. Pledarea pentru definirea mai clară a naturii familiei este justificată nu doar de rațiuni ale moralei creștine, ci și de realitatea dramatică a prăbușirii demografice atât în România, cât și în celelalte țări europene“, a transmis Patriarhia Română printr-un comunicat de presă. Criticat din toate părțile, șeful statului a încercat, vineri, să dreagă busuiocul, spunând că a vrut doar să atragă atenţia asupra unor posibile pericole. „Au perfectă dreptate. Deja felul în care unii au interpretat afirmaţiile mele arată cu vârf şi îndesat nevoia de conciliere, de pace socială în România. Nu am acuzat pe nimeni şi nici nu am intenţionat. Nu am acuzat Biserica Ortodoxă Română, cum nu am acuzat Biserica Penticostală, nici pe alţii. Nici nu am avut de gând“, a afirmat preşedintele. Iohannis a spus, făcând referire la Coaliţia pentru Familie, că dreptul la petiţie este legal şi ar putea fi pus sub semnul întrebării. Amintim că, în 20 iulie, Curtea Constituţională a României dat aviz pozitiv pentru iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei, în sensul în care aceasta respectă limitele revizuirii, însă judecătorii nu s-au pronunţat pe fondul problemei - definirea căsătoriei ca uniune între femeie şi bărbat - și nici asupra oportunităţii.