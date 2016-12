Cum stricăm românește proiectul european de succes „extinderea plajelor“

16:56:01 / 19 Iunie 2016

Asta este complicitate

Daca este o lege clara in acest sens insa toti in frunte cu Fagadau spun ca" nu cred că situația plajelor va fi clarificată prea curând" inseamna ca o dati cotita si aveti interese financiare in aceasta mafie a sezlongurilor ... Macar daca ati respecta legea care spune ca operatorii de plaje au obligatia sa lase libera de sezlonguri 30% din suprafata detinuta in operare, cu deschidere la apa - deci in nicun caz in spatele sezlongurilor ... macar atat daca ati impune, in compensatie cu faptul ca nu se mai poate face nimic anul asta cu cei care au ocupat cu sezlonguriplajele nou construite si tot ar fi un pas inainte in interesul turistilor si al constantenilor