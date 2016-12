Cum tratăm astenia de toamnă

18:05:50 / 12 Septembrie 2014

si totusi..

Exista tendinta nesanatoasa sa incadram mai nou orice stare afectiva sau de declin fizic intr-o boala. Aceasta tendinta este in crestere si se datoreaza in primul rand psihiatrilor care estimeaza ca in cativa ani peste 50% din oameni vor suferi de o forma de depresie.Adica nu mai ai voie sa fii abatut sau vesel excesiv,obosit si fara chef,ca gata,ai o depresie.Pe cand astenia de iarna?(cred ca odata cu schimbarile climatologice vor fi astenii de primavara/ vara si de toamna/iarna).Ale dracu"astenii,nu mai poate omul din cauza lor.