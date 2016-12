Cum trecem cu bine peste anotimpul friguros

În anotimpul rece, riscul de a ne alege cu o afecţiune specifică este mare, mai ales dacă nu avem grijă de viaţa de zi cu zi. Organismul are nevoie de un ajutor, de o imunitate de „fier”. Nu trebuie sub nicio formă să neglijăm alimentaţia, pe care specialiştii o consideră esenţială. Trebuie evitate produsele tip fast-food sau sucurile carbogazoase. Sunt recomandate fructele şi legumele, cerealele integrale şi produsele lactate. Ele trebuie consumate periodic pentru a ne întări imunitatea. Printre alimentele ce se găsesc în această perioadă şi care sunt benefice organismului precizăm: morcovul, usturoiul, ţelina, varza, dovleacul, nucile, peştele etc. Şi asta nu este tot. Somnul are şi el un rol important. Astfel, specialiştii recomandă cel puţin şapte ore de somn pe noapte. Şi activitatea fizică este importantă pentru întărirea organismului.