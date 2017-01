Cum va evolua Chelsea la Bremen?

Campioana Europei tremură bine în această seară! Cu o echipă decimată de accidentări, FC Barcelona trebuie să cîştige la Sofia pentru a-şi păstra intacte şansele la calificarea în optimi. Acest lucru n-ar trebui să fie o problemă, Levski fiind una dintre cele mai slabe echipe din Liga Campionilor, campioana Europei trebuind să cîştige chiar şi cu echipa a doua. Problema vine de la Bremen! Şi mai exact de la... Chelsea! Pentru Mourinho, eliminarea Barcelonei ar fi cadoul ideal de... Crăciun! Şi cum englezii vor juca fără Lampard, suspendat, justificări pentru o eventuală înfrîngere se vor găsi... În Grupa B, Bayern caută cel puţin un punct la Moscova, în faţa unui Spartak aproape ieşit din Europa. În schimb, la Milano se joacă un meci decisiv pentru calificare. Pentru a mai spera la optimi Sporting trebuie să plece neînvinsă din Italia, în timp ce Inter are neapărată nevoie de victorie, pentru că în ultima etapă va juca la Munchen! În Anglia, Liverpool şi PSV luptă pentru prima poziţie într-o Grupă C care şi-a încheiat socotelile din etapa trecută. În aceeaşi grupă, Bordeaux şi Galata îşi dispută poziţia a treia, ce duce în Cupa UEFA. Ambele gazde sînt favorite, dar acest lucru contează prea puţin cînd se întîlnesc echipe de acelaşi calibru. În Grupa D, deşi este calificată în optimi, Valencia are probleme mari în meciul cu Olympiakos, chiar dacă evoluează pe teren propriu. Lista jucătorilor din infirmeria spaniolă este impresionantă, iar echipa evoluează tot mai slab, vezi şi înfrîngerea netă din campionat (0-3 cu FC Sevilla). În Ucraina, Şahtior îşi joacă ultima şansă pentru Europa, primind vizita unei AS Roma în faţa căreia are de luat o revanşă. Pentru că în tur, deşi italienii s-au impus cu 4-0, meciul a fost controlat de oaspeţi în prima repriză! AS Roma vine după un impresionant 7-0 în campionat, dar Marica îşi poate dovedi clasa în acest meci cu 2-3 goluri marcate în poarta lui Doni!

Programul partidelor din această seară, care vor începe la ora 21.45, ora României, cu excepţia partidei de la Moscova programată de la ora 19.30 - GRUPA A: Werder Bremen - Chelsea; Levski Sofia - FC Barcelona. Clasament: 1. Chelsea 10p; 2. Werder 7p; 3. Barcelona 5p; 4. Levski 0p; GRUPA B: Spartak Moscova - Bayern Munchen; Inter Milano - Sporting Lisabona. Clasament: 1. Bayern 10p; 2. Inter 6p; 3. Sporting 5p; 4. Spartak 1p. GRUPA C: FC Liverpool - PSV Eindhoven; Girondins Bordeaux - Galatasaray. Clasament: 1. Liverpool 10p; 2. PSV 10p; 3. Galatasaray 1p; 4. Bordeaux 1p. GRUPA D: Şahtior Doneţk - AS Roma; Valencia CF - Olympiakos Pireu. Clasament: 1. Valencia 10p; 2. Roma 7p; 3. Olympiakos 2p; 4. Şahtior 2p.