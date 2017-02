Cum va fi prima zi de primăvară, la Constanța?

Meteorologii anunță vreme frumoasă la Constanța, pentru următoarele zile. Marți, 28 februarie, se anunță temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 2 și 5 grade C. Prima zi de primăvară aduce la Constanța mult soare și temperaturi maxime de 18 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 5 și 7 grade C. Joi, 2 martie, vremea schimbă puțin foaia. Temperaturile maxime vor scădea până la 14 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 2 și 5 grade C. De asemenea, vor cădea și câțiva stropi de ploaie. În restul zilelor, constănțenii se vor bucura de mult soare.