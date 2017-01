Cum va fi viaţa în 2015?

Ce ne aşteaptă în 2015 şi cum va fi viaţa noastră ca plătitori de taxe şi impozite, utilităţi, asigurări etc.? Vă oferim o sinteză a tuturor aspectelor care ne afectează şi de care depindem, în special financiar, în anul care abia a început. Pensiile din sistemul public se majorează cu 5%, începând cu luna ianuarie a anului viitor, iar salariul minim pe economie urmează să ajungă la 975 lei. Tot de la 1 ianuarie 2015, indemnizațiile pentru persoanele cu handicap se vor majora cu 16%. Pe partea de impozitare, începând din 2015 accizele vor fi calculate în lei la nivelul din 2014, respectiv de 4,738 lei/euro, serviciile turistice all-inclusive vor beneficia de TVA redusă la 9%, iar taxa pe construcții speciale scade la 1%, de la 1,5%. În ceea ce privește sectorul energetic, de la 1 ianuarie se va liberaliza piața gazelor naturale pentru IMM-uri, iar la energia electrică, prețul mediu de vânzare la tarifele reglementate crește cu 0,26%. Pe de altă parte, începând cu 1 ianuarie 2015 societățile de asigurări din România se pregătesc pentru introducerea standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS).

PENSII

Potrivit ministrului Muncii, Rovana Plumb, pensiile vor crește cu 5% de la 1 ianuarie 2015, iar pensia minimă va ajunge la 400 de lei. De asemenea, indemnizațiile pentru persoanele cu handicap vor fi majorate cu 16%. „Majorarea pensiilor va fi mai mare decât cea prevăzută de lege, care vizează o indexare cu rată inflației plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut pe economie, iar majorarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap are în vedere creșterea indicelui prețurilor de consum în ultimii șase ani, când aceste drepturi nu au mai fost majorate”, a explicat Rovana Plumb. De asemenea, contribuțiile către fondurile de pensii private obligatorii sunt prevăzute să crească cu 0,5 puncte procentuale pe an. La finalul lunii septembrie, în România erau înregistrați 5,3 milioane de asigurați și 5,794 milioane contracte active de muncă, care contribuie la buget, din care 5,2 milioane de contracte individuale de muncă pe perioada nedeterminată, pentru timp de lucru de 8 ore pe zi.

SALARII

De la 1 ianuarie 2015, salariul minim pe economie va crește la 975 lei de la 900 de lei în prezent. „Așa cum am anunțat și în lunile anterioare, toate măsurile pe care noi le-am promovat sunt susținute prin bugetul anului 2015. Salariul pe economie, cel minim, va crește începând cu 1 ianuarie, de la 900 - cât este în momentul de față - la 975 (lei, n.r.), iar a doua majorare se va produce începând cu 1 iulie, de la 975 la 1.050 (lei, n.r.), astfel încât să încheiem anul 2015 cu salariul minim pe economie 1.050 lei”, a afirmat ministrul Muncii, Rovana Plumb.

TVA REDUS ÎN TURISM

De la 1 ianuarie 2015 se aplică TVA de 9% în turism pentru pachetele all-inclusive vândute integral, respectiv cazare, masă și servicii.

Potrivit datelor fostului Departament pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri și Turism (DIMMMAT), potențialul pe piața de turism în urma implementării acestei măsuri are în vedere suma de 5 miliarde de euro. De asemenea, numărul de turiști estimat a fi atrași în achiziționarea acestui pachet este de aproximativ 500.000 și este format din cetățenii români ce în prezent își petrec concediile în Bulgaria și Turcia, destinații all inclusive, precum și din cetățenii străini consumatori de astfel de pachete ce se vor orienta către țară noastră. Premierul Victor Ponta a anunțat că impactul bugetar al acestei măsuri este 100 de milioane de lei.

ENERGIE

Prețul mediu de vânzare a energiei electrice la tarifele reglementate va crește cu 0,26% de la 1 ianuarie 2015, a anunțat Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). "Impactul tarifelor aprobate prin Ordinul 157/2014 - începând cu data de 1 ianuarie 2015 - va duce la o creștere de 0,26% (sub cea estimată inițial) a prețului mediu de vânzare a energiei electrice la tarifele reglementate față de cele realizate în semestrul II 2014, ca rezultat al acțiunii cumulate a: creșterii valorii componentelor de preț ale tarifelor reglementate; reducerii valorii componentei de rezervare/abonament facturate corespunzător cotei reglementate de energie electrică", se arată într-un comunicat ANRE.

ACCIZE

Nivelul accizelor va fi exprimat în lei pe unitatea de măsură începând cu 1 ianuarie 2015, utilizând nivelul în lei practicat în anul 2014, respectiv de 4,738 lei/euro, potrivit ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. „Începând cu anul 2016, nivelul astfel obținut se actualizează anual cu creșterea prețurilor de consum, din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, comunicată oficial de Institutul Național de Statistică până la data de 15 octombrie”, precizează un comunicat al Ministerului Finanțelor Publice. Potrivit MFP, nivelul accizelor va fi stabilit în lei pentru prevenirea fluctuației veniturilor din accize la bugetul de stat în funcție de variațiile de curs valutar lei/euro stabilite de Banca Central Europeană la data de 1 octombrie a fiecărui an (funcție de care se stabilește nivelul în lei a accizelor pentru anul următor), precum și pentru păstrarea valorii reale a acestor venituri și a predictibilității atât pentru bugetul de stat cât și pentru mediul de afaceri, nivelul accizelor va fi stabilit în lei.

GAZE

Piața gazelor se va liberaliza pentru IMM-uri de la 1 ianuarie 2015, a anunțat la finele lunii noiembrie fostul ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, care a precizat că nu a reușit să convingă Comisia Europeană să amâne calendarul de liberalizare pentru această categorie de consumatori. Ministrul a explicat că în lunile ianuarie, februarie, martie și aprilie consumul de gaze în România este la nivelul cel mai ridicat, iar populația are prioritate pentru a consuma gazul produs în România. Potrivit lui Nicolescu, în cele patru luni, consumul României depășește producția țării și ceea ce se poate extrage din capacitățile de stocare, și, în context, acesta s-a arătat îngrijorat de faptul că piața de gaz din România se va închide pe importuri, iar importurile vor merge numai sau în mare măsură către întreprinderile mici și mijlocii, în condițiile în care o parte dintre marii consumatori a încheiat contracte de furnizare pe un orizont de timp de un an sau doi. „Dacă IMM-urile ar fi cabinete de avocatură sau cabinete notariale, probabil diferența de preț dintre importuri și ce plătesc acum ar fi de câțiva lei. Importurile, din datele pe care la am, sunt la 135-140 de lei/MW, acum plătesc 89,4 lei/MW. Dacă ar fi cabinete de avocatură, cabinete notariale nu cred că ar fi o problemă să plătească câțiva lei în plus. Dacă însă vorbim de făbricuțe de pâine, dacă însă vorbim de făbricuțe de sticlă, de alte tipuri de afaceri în care costul gazului reprezintă o pondere importantă în costul produselor pe care le dumnealor le produc poate să fie o problemă”, a subliniat Răzvan Nicolescu.

O NOUĂ DIRECTIVĂ CONTABILĂ EUROPEANĂ

Operatorii economici din România care se vor încadra în categoria microîntreprinderilor, potrivit normelor europene, vor beneficia de sistemul european de raportare financiară simplificat specific microîntreprinderilor, conform unui proiect de ordonanță de urgență și a două proiecte de ordin de ministru, care transpun prevederile noii Directive europene contabile, publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Introducerea în legislația națională a unei regim distinct pentru microîntreprinderi este opțională pentru statele membre UE, iar România optează pentru introducerea acestui regim în scopul de a simplifica și a reduce cheltuielile administrative pentru microîntreprinderi, așa cum sunt ele definite de Directiva 2013/ 34 /UE a Parlamentului European și a Consiliului, precizează un comunicat al MFP. Potrivit datelor fostului DIMMMAT, circa 608.300 de entități economice vor putea opta, de la 1 ianuarie 2015, pentru noile proceduri simplificate de raportare contabilă. „Dacă până acum un număr de 12.900 de agenți economici beneficiau de contabilitatea simplificată, începând cu 1 ianuarie 2015 un număr de 608.300 de entități economice vor putea opta pentru noile proceduri simplificate de raportare contabilă iar prin această modificare se vor reduce semnificativ sarcinile administrative pentru mediul de afaceri” declara fostul ministru pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism, Florin Nicolae Jianu.

STANDARDE INTERNAŢIONALE DE ASIGURARE

Societățile de asigurări din România se pregătesc pentru introducerea standardelor internaționale de raportare financiară (IFRS) începând cu 1 ianuarie 2015, care vor deveni obligatorii pentru toate societățile de asigurări/ reasigurări autorizate în România și pentru cele care activează în baza dreptului de liberă stabilire. IFRS reprezintă un set de standarde contabile care vizează întocmirea și prezentarea situațiilor financiare într-un mod transparent, care să permită comparabilitatea informațiilor la nivel internațional. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) interzice companiilor de asigurare să modifice tarifele de primă pentru asigurările de răspundere civilă auto (RCA) mai devreme de 12 luni de la ultima schimbare notificată, precum și acoperirea pierderilor pe RCA din alte forme de asigurare, a anunțat prim-vicepreședintele ASF, Cornel Coca Constantinescu, într-o conferință de presă la sfârşit de an. Asigurătorul RCA are obligația de a utiliza tarife de primă RCA, astfel încât să se acopere toate obligațiile ce decurg din încheierea contractelor de asigurare RCA, iar această prevedere nu permite acoperirea pierderilor pe RCA din alte forme de asigurare, a precizat oficialul ASF.