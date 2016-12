Cum va fi vremea astăzi și mâine

Vara și-a arătat latura neplăcută zilele trecute. După ce a făcut prăpăd în toată țara, valul înăbușitor de căldură care a pus stăpânire pe România parcă-parcă se îndură să se retragă. Astăzi și mâine se anunță cod galben de caniculă doar în Crişana, Banat, Oltenia, Muntenia şi local în Transilvania şi Moldova. Aici, temperaturile maxime vor atinge frecvent 35 - 38 de grade Celsius, la umbră. Totodată, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. În aceste zile de foc, briza mării este o adevărată oază de răcoare, mai ales că, la Constanța, aerul fierbinte s-a mai domolit. În timp ce țara este acoperită de coduri de caniculă, plajele au fost mai pline ca niciodată. Totuşi, în zilele caniculare, medicii recomandă să nu ieșiți din casă la orele de vârf. Dacă o faceți, încercați să stați la umbră și să beți cât mai multă apă. Totuși, nu mulți sunt dispuși să renunțe la un bronz frumos. În stațiunea Mamaia, ieri, la orele prânzului, cu greu mai puteai găsi un loc liber pe nisip sau pe șezlong. Chiar dacă am scăpat de avertizarea de cod galben de caniculă, astăzi, în Dobrogea, vom avea parte de vreme însorită, fără pic de nor. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 35 de grade Celsius, iar minimele între 18 și 22 de grade C. Și mâine va fi cald. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 35 de grade C, iar cele minime între 18 și 22 de grade C.

OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR Iar pentru că cei mai afectați de caniculă sunt cei care lucrează în aer liber, angajatorii trebuie să ia măsuri de reducere a intensităţii şi ritmului activităţilor fizice, de alternare a efortului dinamic cu cel static şi a perioadelor de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite şi să asigure fiecărui lucrător câte doi-patru litri de apă minerală, duşuri şi echipament individual de protecţie. Angajatorii care nu respectă prevederile legale riscă amenzi între 1.500 şi 2.500 de lei.