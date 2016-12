Cum va fi vremea de 1 Mai la mare?

În prag de 1 Mai, meteorologii ne dau vești proaste și ne anunță că vremea se strică. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ploi pe arii extinse și răcire a vremii. Astfel, începând de astăzi, de la ora 10.00, şi până mâine, la ora 20.00, se vor înregistra temperaturi scăzute la nivelul întregii ţări, dar şi ploi pe arii extinse. În intervalul menţionat, aria ploilor se va extinde dinspre sud-vestul ţării şi va cuprinde treptat toate regiunile. Vor fi mai ales averse, iar în vest, nord şi centru, precum şi în zonele de deal şi de munte, cantităţile de apă vor depăşi local 20 l/mp şi izolat 30... 40 l/mp. Vor fi şi descărcări electrice şi condiţii ca izolat să cadă grindină. Vântul va avea intensificări temporare în majoritatea zonelor, cu rafale ce vor depăşi 50 km/h în special în sud şi est, precum şi la munte. Totodată, potrivit prognozei meteo valabile până la 10 mai, în Dobrogea, probabilitatea pentru apariţia temporară a ploilor slabe va fi mai ridicată până joi, 30 aprilie, dar şi între 2 și 8 mai, arată ANM. În toată regiunea, între 30 aprilie și 4 mai, vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit, cu media regională a temperaturilor maxime de 16 - 17 grade C, iar cea a minimelor de 7 - 9 grade C. În restul intervalului, valorile termice medii vor fi apropiate de cele climatologic normale, cu maxime ce se vor situa în jurul valorii de 18 grade C şi minime între 9 și 11 grade C.