Cum va fi vremea de astăzi și până la debutul primăverii?

19:27:46 / 18 Februarie 2015

Curtea de Conturi a descoperit cum zece milioane de lei au plecat din bugetul C.J. Constanța în sfera de interes a lui Liviu Dragnea. Banii au fost catalogați drept „cheltuieli nejustificate”. În anul 2010, baronii reprezentau o forță în PSD. Liviu Dragnea este considerat drept unul dintre baronii PSD care a ajuns în funcția de secretar general al partidului, în anul 2009, ca urmare a susținerii celorlalți baroni locali cum ar fi: Marian Oprișan, Nicușor Constantinescu și Radu Mazăre. Astăzi situația este confuză în PSD. Radu Mazăre l-a atacat dur, în urmă cu trei săptămâni pe premierul Victor Ponta, cerându-i demisia. Problemele cu justiția ale trioului Mazare-Constantinescu-Strutinsky fac, însă, din baronii de la malul mării o tinichea de coada PSD-ului. Cu toate că Ponta pare sa încerce să se debaraseze de echipa de la Constanța, legătura celor trei cu PSD rămâne puternică prin Liviu Dragnea. Ce-i leagă, de fapt, pe cei trei, de Dragnea? Banii și influența politică! De curând, Curtea de Conturi a dat publicității un raport executat, în anul 2014, la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanţa, instituție din subordinea Consiliului Județean Constanța. Doi ani consecutiv, președintele CJC, Nicușor Constantinescu i-a gonit, la propriu, pe auditorii statului veniți în controlul firesc la CJC si RAJDP. Controlul efectiv a fost efectuat în perioada 5.05.2014 - 15.07.2014. Rezultatul a scos la iveală o „mașinărie” care avea ca destinatar final al lucrărilor doua firme din sfera de interes a lui Liviu Dragnea: cunoscuta Tel Drum SA și Interfrigo Logistics SRL. Tel Drum a găsit drumul de la Teleorman la Constanța În perioada 2009-2010, C.J. Constanța, prin RAJDP Constanța a reparat cinci tronsoane de drum județean, în lungime totală de 48 kilometri. Rețeta era urmatoarea: C.J. C-ța atribuia direct lucrările Regiei de Drumuri din subordinea sa, Regia care, la rândul său, a subcontractat, printr-un contract de cesiune de lucrări, reabilitarea tronsoanelor către societatea Interfrigo Logistic SRL Pitești care, în final, cesiona mai departe catre SC Tel Drum SA. De lucrări, efectiv, se ocupa Tel Drum. Frăția baronilor de la malul mării cu Liviu Dragnea reiese din lanțul intermedierii lucrărilor. Pe traseul banilor sunt cele două societăți enumerate anterior: Tel Drum SA, a colegului de facultate a lui Dragnea și Interfrigo Logistic, în care acționar este un alt apropiat al vicepremierului, Ioan Daniel Mocanu. În 2012 Interfrigo Logistic SRL și-a adjudecat un contract de aproape patru milioane de Euro, coincidență, chiar în Teleorman. Pentru realizarea drumului de centură și a șoselelor adiacente din Turnu Măgurele, Interfrigo Logistics a înlocuit Tel Drum cu Delta ACM 93 SRL. 10 milioane de lei, plăți nejustificate Auditorii veniți în control la C.J. C-ța au stabilit că aceasta refacturare repetată, în trepte, la valori diferite, reprezintă cheltuieli nejustificate. Mai exact, este vorba de diferența de preț dintre suma platită de C.J. C-ța către Regia de Drumuri și cea cu care Tel Drum a executat lucrarea. Se poate vedea cu ochiul liber cum Interfrigo Logistics a fost avantajată de la început pentru ca RAJDP a încheiat întâi un contract cu firma lui Mocanu pe 25.08.2009, pentru tronsonul Mihail Kogalniceanu-Cuza Vodă și abia în 07.10.2009, Regia a încheiat contractul cu C.J. C-ța pentru același tronson de drum. În plus, la data semnării contractului, Interfrigo Logistics avea doar trei luni de la înființare, ea fiind înregistrată în mai 2009. Și daca Tel Drum făcea profit în urma lucrărilor efectuate, Interfrigo înregistra profit doar prin emiterea unor facturi. În total, suma considerată drept „plăți nejustificate”, constatată de Curtea de Conturi, este de aproape 10 milioane de lei. Se pare ca mecanismul a funcționat și în 2014, pentru ca Tel Drum mai are lucrări in județul Constanța, dar auditorii financiari nu au controlat, încă, anul fiscal 2014.