Cum va fi vremea de Crăciun

Dacă visați la un Crăciun cu zăpadă, Centrul Meteorologic Regional Constanța vine cu vești proaste. Astăzi și mâine, vremea va fi în general frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă. Astfel, temperaturile maxime prognozate pentru această zi vor fi cuprinse între 11 și 15 grade C, iar cele minime între 1 și 6 grade C. Astăzi, cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări moderate. Noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Mâine, în prima zi de Crăciun, temperaturile vor scădea ușor, însă meteorologii spun că vremea se va menține deosebit de caldă pentru această perioadă. Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 10 și 13 grade C, iar minimele între 1 și 6 grade C. Cerul va fi variabil ziua, apoi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate. La fel ca în ziua precedentă, noaptea și dimineața, izolat va fi ceață. În a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, vremea se va răci și va fi în general închisă, cerul fiind acoperit de nori întreaga zi. Începând din cursul după-amiezii, pe arii extinse vor fi precipitaţii predominant sub formă de ploaie şi vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare mai ales noaptea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 şi 8 grade C, iar cele minime între 0 şi 5 grade C. În ultima zi de Crăciun (27 decembrie), temperaturile se vor apropia de media perioadei, maximele fiind cuprinse între 2 și 8 grade C, iar minimele între 1 și 6 grade C. Meteorologii spun că cerul va fi noros, iar pe arii extinse vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie și vor fi condiții de polei. În general, cantitățile de apă vor fi slabe, însă izolat sunt așteptate și ploi mai însemnate. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare.