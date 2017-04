Cum va fi vremea de Paște, la Constanța?

Meteorologii anunță vreme nu tocmai frumoasă, la malul Mării Negre, în ziua de Paște, duminică, 16 aprilie. Sunt anunțate precipitații și descărcări electrice, dar vom vedea și razele soarelui pe parcursul zilei. În ziua de Paște, temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 14 și 20 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 8 și 10 grade C. Până atunci, vineri, 14 aprilie, temperaturile maxime se vor situa între 15 și 19 grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 7 și 10 grade C. Sâmbătă, 15 aprilie, temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 13 și 20 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 5 și 9 grade C, potrivit meteorologilor. Atât vineri, cât și sâmbătă va fi soare la Constanța, însă vor fi și înnorări.