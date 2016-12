Cum va fi vremea de Paște. Pregătim umbrelele!

Vremea va fi schimbătoare în următoarele zile, spun meteorologii. Vor fi zile frumoase până în a doua zi de Paște, pe 2 mai, când vremea va deveni instabilă și sunt posibile ploi. Vineri, 29 aprilie, vremea va fi relativ normală termic în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, mai noros ziua. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în timpul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 şi 20 de grade Celsius, mai coborâte în Deltă până la 13 grade C, iar cele minime se vor situa între 7 şi 11 grade C. Vor fi condiţii de ceaţă. Sâmbătă, 30 aprilie, vremea va fi în general frumoasă, normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 şi 20 de grade C, iar cele minime între 8 şi 12 grade C. Duminică, 1 mai, vremea se menţine normală termic. Cerul va fi variabil, mai mult noros noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat, în intensificare spre sfârşitul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 şi 21 grade C, iar cele minime între 8 şi 12 grade C. Luni, 2 mai, vremea va fi uşor instabilă. Cerul va fi temporar noros şi pe arii restrânse vor fi averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 şi 20 de grade C, iar cele minime între 8 şi 11 grade C.