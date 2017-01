Cum va fi vremea de Revelion

Vremea va continua să se răcească, așa că la petrecerea de Revelion ar fi bine să vă îmbrăcați mai gros. Miercuri, 30 decembrie, vremea va deveni geroasă noaptea în nordul şi centrul ţării şi izolat în restul teritoriului. Cerul va fi variabil în nord-vestul şi centrul ţării, dar va avea înnorări temporare în celelalte regiuni. Vom avea parte și de zăpadă. Miercuriva ninge slab, local la munte, în Banat şi Oltenia şi doar cu totul izolat în Muntenia, Moldova şi Dobrogea. Vântul va avea intensificări în regiunile estice şisud-estice, local în cele vestice, precum şi la munte. În Dobrogea, temperaturile maxime se vor încadra între -4 și 0 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinseîntre -8 şi -5 grade C. Joi, 31 decembrie, vremea va fi rece pentru această perioadă, geroasă dimineaţa şi noaptea în nordul şi centrul ţării şi izolat în celelalte regiuni. În Dobrogea este posibil să ningă. Temperaturile maxime se vor încadra între -4 şi-1 grad C, iar cele minime între -9 şi -5 grade C. Vineri, 1 ianuarie 2016, sunt posibile ninsori în Dobrogea. Maximele se vor încadra între -6 și -2 grade C, iar minimele între -10 și -6 grade C.