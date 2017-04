Cum va fi vremea în ajunul Paștelui?

Meteorologii anunță vreme frumoasă pentru următoarele 3 zile, la Constanța. Pentru joi, 13 aprilie, sunt anunțate temperaturi maxime cuprinse între 12 și 20 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse în intervalul 6 și 9 grade C. Vineri, 14 aprilie, nu vor fi modificări prea mari; temperaturile maxime vor fi cuprinse în intervalul 14 și 20 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 6 și 10 grade C. Și ziua de sâmbătă, în ajunul Sărbătorii Pascale, va fi la fel de frumoasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 13 și 20 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 6 și 9 grade C, potrivit meteorologilor. În toate cele 3 zile vom avea parte și de soare, dar și de nori. Deocamdată nu sunt anunțate precipitații.