Cum va fi vremea în Dobrogea

Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o estimare a vremii pentru perioada 24 martie - 5 aprilie 2015. Astfel, în Dobrogea, până pe 26 martie vremea se va încălzi treptat. Dacă la începutul acestei săptămâni media maximelor va fi de 6 - 7 grade C, pe 26 martie se vor înregistra maxime, în medie, de 15 - 16 grade C. Temperaturile minime vor avea aceeași evoluție, fiind în creștere de la valori minime de -1 - 0 grade C la 7 - 8 grade C. Ulterior, până pe 30 martie, regimul termic va scadea ușor și treptat, spre medii apropiate de norme, respectiv 12 - 14 grade C ziua și 5 - 6 grade C noaptea, valori ce se vor menține relativ constante până la sfârșitul intervalului de prognoză.