Cum va fi vremea în Dobrogea în următoarele două săptămâni

Vremea se va îndrepta în zilele următoare, iar temperaturile maxime vor ajunge chiar și la 10 grade Celsius, anunță meteorologii în prognoza valabilă pentru perioada 1-14 decembrie, publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În Dobrogea, intervalul de prognoză va debuta cu valori termice mai coborâte decât în mod normal pentru această dată, de aproximativ zero grade Celsius, în medie, la scara întregii regiuni. Din data de 2 decembrie, maximele diurne cresc ușor, astfel încât în zilele de 6 și 7 decembrie se vor situa peste media climatologică specifică perioadei, atingând 7-8 grade. La începutul celei de-a doua săptămâni de prognoză, temperaturile scad spre o medie de 4-5 grade, în jurul căreia se vor menține ulterior. Regimul termic nocturn va avea o evoluție asemănătoare: până la sfârșitul primei săptămâni va avea loc o creștere ușoară și treptată a temperaturilor minime, care în dimineața zilei de duminică nu vor mai coborî sub zero grade. Dar în a doua săptămână de prognoză minimele vor scădea din nou, iar la finalul intervalului vor redeveni negative, inclusiv pe litoral. În primele două zile din decembrie vor fi precipitații mixte, în general moderate cantitativ, după care, până spre sfârșitul primei săptămâni, doar izolat vor mai fi condiții pentru ploi și, trecător, lapovițe. După data de 7 decembrie, crește din nou probabilitatea pentru precipitații mixte.