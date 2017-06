Cum va fi vremea în minivacanța de 1 Mai, la malul Mării Negre? Va ploua sau nu?

Meteorologii anunță pentru următoarele 3 zile, la malul Mării Negre, vreme relativ frumoasă, cu soare și nori. Deși sunt anunțate precipitații în mai toată țara, s-ar părea că la Constanța minivacanța de 1 Mai nu va fi stricată din cauza vremii; cel puțin așa arată harta prezentată de Administrația Națională de Meteorologie vineri, 28 aprilie, pentru zilele de 29, 30 aprilie și 1 mai. Astfel, sâmbătă, 29 aprilie, va fi soare, dar vor fi și nori, cu temperaturi maxime cuprinse între 13 și 24 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 7 și 10 grade C. Duminică, 30 aprilie, nu vor fi modificări prea mari față de ziua precedentă, potrivit meteorologilor. Astfel, temperaturile maxime se vor situa în intervalul 15 și 22 de grade C, iar minimele vor fi între 8 și 12 grade C. Luni, 1 mai, va fi frumos la Constanța. Astfel, maximele se vor situa în intervalul 16 și 24 de grade C, iar minimele între 8 și 13 grade C.