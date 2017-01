Cum va fi vremea în primele zile de primăvară

Se anunță zile plăcute, cu vreme ca de început de primăvară, însă nu vor lipsi ploile, avertizează meteorologii. Luni, 29 februarie, vremea se mai încălzește, însă vor fi condiții de ploaie și va fi timp mohorât în Dobrogea, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 17 grade C, iar cele minime între 4 și 7 grade C. Și marți, 1 martie, este posibil să plouă, iar cerul va fi variabil. Maximele vor fi cuprinse între 11 și 18 grade C, iar minimele între 6 și 8 grade C. Miercuri, 2 martie, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi mai mult înnorat, însă va mai ieși și soarele. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 18 grade C, iar cele minime între 3 și 7 grade C.