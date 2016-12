Cum va fi vremea în primele zile de toamnă

Canicula începe încet-încet să se retragă, iar astăzi și mâine, temperaturi extrem de ridicate vor mai fi doar în sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, precum şi în sudul şi centrul Moldovei, zone în care Administrația Națională de Meteorologie a emis cod galben. În aceste zone se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 35 şi 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură - umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. În restul teritoriului, doar izolat vor mai fi temperaturi maxime în jurul a 35 de grade C şi se va atinge pragul de disconfort termic. Astăzi, în Dobrogea, maximele vor fi cuprinse între 29 și 34 de grade C, iar mâine între 26 și 34 de grade C. Pe litoral, temperaturile vor fi ceva mai scăzute în aceste zile, așa că mulți români vor prefera să fugă de caniculă la malul mării, mai ales că se apropie weekend-ul.