Cum va fi vremea în următoarea perioadă

Primim vești bune de la meteorologi! În aceste zile, vremea va continua să se încălzească în toată ţara, devenind uşor mai caldă decât în mod normal la jumătatea lunii octombrie în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul teritoriului valorile de temperatură se vor situa sub cele climatologic specifice perioadei, potrivit specialiștilor de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Joi, 15 octombrie, cerul va fi temporar noros și va burniţa, în Dobrogea. Temperaturile maxime se vorîncadra între12 și 16grade Celsius, iar cele minime între7 şi 12 grade C. Vineri, 16 octombrie,temperaturile maxime se vor încadraîntre 13 și 17 grade C, iar cele minime între 7 şi 12grade. Sâmbătă, 17 octombrie, cerul va fi înnorat. Maximele vor fi cuprinse între 14 și 17 grade C, iar cele minime, între 6 și 13 grade C. Atât vineri, cât și sâmbătă este posibil să plouă.

