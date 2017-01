Cum va fi vremea în următoarele 3 zile la Constanța

Pentru următoarele 3 zile, meteorologii anunță soare, dar și precipitații la Constanța. Astfel, luni, 10 octombrie, va fi soare, care se va ascunde din când în când între nori.

Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 18 grade C, iar minimele se vor încadra între 9 și 14 grade C.

Marți, 11 octombrie, sunt anunțate precipitații, dar temperaturile nu vor scădea. Astfel, maximele sunt cuprinse între 16 și 19 grade C, iar minimele între 12 și 16 grade C. Și pentru ziua de miercuri, 12 octombrie, se anunță ploi, iar temperaturile maxime se mențin la aceleași valori ca cele de marți; minimele vor fi însă mai mici, mercurul în termometre scăzând până la 10 grade C.