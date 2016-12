Cum va fi vremea în următoarele 3 zile, la Constanța?

Pentru următoarele trei zile, meteorologii anunță vreme schimbătoare la Constanța. Astfel, dacă luni, 5 decembrie, sunt anunțate temperaturi maxime cuprinse între 0 și 3 grade C, iar minimele vor fi între -4 și 0 grade C și va fi mult soare, ziua de marți, 6 decembrie, aduce maxime de până la 7 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între -3 și 0 grade C. Miercuri, 7 decembrie, temperaturile vor cunoaște iar o răcire importantă, maximele ajungând la doar 2 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între -8 și -4 grade C. Tot miercuri se anunță și precipitații slabe cantitativ sub formă de ninsoare, dar în același timp vom vedea, printre nori, și razele soarelui.