A doua zi a lunii noiembrie, la Constanța, vine cu vreme însorită, cu temperaturi minime cuprinse între 6 și 9 grade C și maxime între 11 și 14 grade C. Joi, 3 noiembrie, nu vor fi prea mari modificări: minimele vor fi cuprinse între 4 și 8 grade C, iar maximele se anunță între 10 și 14 grade C. Vineri, 4 noiembrie, temperaturile maxime vor cunoaște o ușoară scădere; astfel, ele vor fi cuprinse în intervalul 9 - 11 grade C, iar minimele se anunță a fi între 3 și 7 grade C.