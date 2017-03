Cum va fi vremea în următoarele 3 zile, la malul Mării Negre?

Meteorologii anunță vreme urâtă, cu ploi, la Constanța. Astfel, joi, 16 martie, sunt așteptate ploi și temperaturi maxime cuprinse între 9 și 12 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 1 și 4 grade C. Ziua de vineri, 17 martie, aduce temperaturi maxime cuprinse între 7 și 10 grade C și minime între -1 și 3 grade C. Și în această zi sunt anunțați câțiva stropi de ploaie, dar vom vedea și razele soarelui printre nori. Sâmbătă, potrivit meteorologilor, vom scăpa de ploi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 12 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 3 și 6 grade C.