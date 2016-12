Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni

Regimul termic va fi oscilant în următoarele două săptămâni în Dobrogea, interval în care temperaturile maxime vor ajunge la 20 de grade Celsius, iar ploile vor fi prezente în prima săptămână de prognoză, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabile pentru perioada 14 - 26 aprilie. Potrivit meteorologilor, astăzi vremea se va răci accentuat, iar temperaturile vor scădea cu 5 - 6 grade Celsius faţă de ziua precedentă, atingând, în medie, 13 grade C ziua şi 4 grade C noaptea. Totodată, va ploua local. Spre sfârșitul săptămânii, mai exact vineri, 17 aprilie, vremea se va încălzi din nou şi se vor atinge maxime termice de 20 de grade C şi minime de 9 grade C. După această dată, vremea se va răci şi temperaturile diurne medii nu vor mai depăşi 13 - 14 grade C pe 18 aprilie, când valorile nocturne vor fi de 5 - 6 grade C. Tot în jurul datei de 18 aprilie sunt posibile averse mai importante cantitativ. Cea de-a doua săptămână de prognoză va fi caracterizată de un regim termic mult mai constant, cu maxime de 14 - 15 grade C şi minime de 7 - 8 grade C. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului european pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.