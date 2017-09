Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni?

Vremea va fi oscilantă din punct de vedere termic în următoarele două săptămâni, cu zile în care temperaturile maxime vor depăși, în medie, 34 de grade C, dar și cu intervale (8 august, respectiv 12-13 august) când probabilitatea de apariție a ploilor va fi mai ridicată în majoritatea regiunilor, în special în zonele montane, relevă prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) pentru perioada 8 - 21 august, dată publicității luni, 7 august. În zona Dobrogei, atât valorile termice diurne, cât și cele nocturne vor fi, în general, în scădere, până în 13 - 14 august, când media maximelor va ajunge la 29 - 30 de grade C, iar a minimelor la 19 grade C. Ulterior, până la încheierea intervalului de prognoză, nu vor mai fi variații semnificative. De asemenea, vor fi condiții pentru averse în primele zile ale intervalului de prognoză, în 13 august și în jurul datei de 18 august. La munte, media valorilor termice diurne se va situa între 22 și 26 de grade C până în jurul datei de 11 august, apoi va fi în scădere. Temperaturile minime nocturne se vor încadra între 10 și 16 grade C. Averse vor fi aproape în fiecare zi, dar mai ales în prima zi a intervalului de prognoză și în 12 - 13 august.