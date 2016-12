Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni

Următoarele două săptămâni se vor caracteriza, din punct de vedere meteorologic, printr-un regim termic în general cald, cu temperaturi maxime ce vor ajunge, în următoarele 6 zile, la 30 - 34 de grade în majoritatea zonelor țării, dar și instabilitate atmosferică mai accentuată în intervalul 22 - 25 august, conform prognozei întocmite de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă în intervalul 15 - 28 august, scrie Agerpres. În Dobrogea, vremea se va încălzi de la o zi la alta, astfel încât în timpul primei săptămâni maximele diurne vor crește, în medie, de la 27 până la 31 de grade. Între 21 și 24 august se va produce o ușoară răcire, iar în intervalul 25 - 28 august media regională a temperaturii maxime va rămâne apropiată de 29 de grade C. Temperaturile nocturne se vor menține în jurul mediei de 18 grade C pe parcursul celor două săptămâni de prognoză, cu valori ceva mai ridicate, de 19...20 de grade C, în intervalul 19 - 23 august. Vor predomina zilele frumoase, lipsite de ploi, iar probabilitatea pentru averse și posibil descărcări electrice va fi mai ridicată în intervalul 17-18 august. Estimarea publicată luni de Administrația Națională de Meteorologie este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu modele statistice, și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.