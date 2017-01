Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni

Vremea începe să își revină în Dobrogea, anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în prognoza emisă pentru intervalul 18 - 30 octombrie. Astfel, deși va fi frig în primele două zile ale intervalului, cu temperaturi maxime ce se vor situa la o medie în jurul valorii de 11 grade Celsius, se va încălzi treptat spre un regim termic normal, în perioada 21 - 23 octombrie, când se vor înregistra valori medii diurne de 15 - 16 grade C. După 24 octombrie, maximele vor scădea ușor spre valori medii de 12 - 14 grade C. Minimele termice vor crește treptat de la valori medii în jur de 4 grade C, în noaptea de 18 octombrie, până la o medie de 10 grade C în nopțile de 22, 23 și 24 octombrie, apoi vor mai scădea ușor spre medii de 6 grade C. În perioada 21 - 24 octombrie, dar trecător și după 26 octombrie, vor fi ploi în general slabe cantitativ.