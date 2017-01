Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni

Va fi mai frig decât în mod normal până la începutul lui noiembrie în Dobrogea, se arată în estimarea evoluţiei valorilor termice şi a precipitaţiilor în intervalul 24 octombrie - 6 noiembrie, emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Mai precis, până în jurul datei de 28 octombrie, vremea va fi ușor mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă, cu o medie a valorilor maxime de 10 - 12 grade Celsius și minime tot mai scăzute, respectiv o medie regională de 4 - 7 grade C. Ulterior se va produce o încălzire ușoară, astfel încât la început de noiembrie se pot înregistra maxime în jurul valorii de 15 grade C și minime, în medie, de 7 - 8 grade C. Vor fi ploi în zilele de 26 și 27 octombrie, când sunt posibile și cantități mai însemnate și cu o probabilitate în creștere și după 3 noiembrie, potrivit ANM.