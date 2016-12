Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni?

Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) ne dau vești bune. În Dobrogea, până la 15 martie, vremea va fi mai caldă decât normalul pentru această perioadă. Chiar din primele zile ale lui martie vom observa că va fi mai cald decât în mod obişnuit, cu maxime de 9 - 11 grade Celsius şi minime între 2 şi 5 grade C, medii regionale, potrivit prognozei ANM. În perioada 5 - 8 martie, valorile termice vor marca o scădere, astfel încât mediile diurne de 5 - 7 grade C se vor situa în jurul celor specifice datei din calendar, în timp ce minimele nocturne vor continua să fie peste normal. Pentru cea de-a doua săptămână sunt estimate temperaturi în creştere, ce se vor situa peste mediile climatologice caracteristice perioadei din an. Probabilitatea pentru ploi pe spaţii extinse va fi mai mare în perioada 5 - 7 martie, în restul intervalului doar izolat urmând a fi ploi slabe sau burniţă. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului european pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.