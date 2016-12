Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni

După săptămâni de temperaturi ridicate și coduri de caniculă, vremea începe să se apropie de valorile normale pentru luna septembrie. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat ieri că, în perioada 7 - 20 septembrie, vremea se va răci ușor la nivelul întregii țări, temperaturile medii maxime situându-se la 20 de grade Celsius, iar după 10 septembrie se vor semnala ploi pe arii extinse. În Dobrogea, pe tot parcursul celor două săptămâni ale intervalului de prognoză, temperatura aerului va fi apropiată de normele perioadei. Astfel, maximele diurne se vor situa între 21 și 23 de grade C, iar minimele nocturne vor fi cuprinse, în medie, între 14 - 16 grade C. Cele mai mari șanse de ploaie vor fi pe 12 septembrie, iar în restul zilelor, doar izolat și trecător vor fi posibile ploi slabe. Astăzi, specialiștii Centrului Regional Meteorologic Dobrogea anunță că vremea se va mai răci ușor, iar cerul va fi variabil și izolat vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 25 de grade Celsius, iar cele minime între 13 și 17 grade C. Mâine, vremea va fi normală termic, cerul va fi variabil, iar dimineața vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe litoral şi în Deltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 şi 26 de grade C, iar cele minime între 13 şi 18 grade C. Joi, 10 septembrie, meteorologii anunță că vremea se va menține normală termic, cu cerul variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona de coastă. Temperaturile maxime prognozate vor fi cuprinse între 23 și 25 de grade C, în timp ce minimele nu vor depăși 14 - 18 grade Celsius.