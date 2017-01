Cum va fi vremea în următoarele săptămâni?

Vremea se anunță normală din punct de vedere termic în următoarele două săptămâni, cel puțin în Dobrogea, relevă prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă între 5 și 17 mai. Astfel, potrivit ANM, în toată regiunea Dobrogei, se vor înregistra maxime, în medie regională, de 20 de grade Celsius, însă pe litoral temperaturile vor fi ceva mai scăzute. Totodată, minimele nocturne vor fi de 10 - 12 grade C. Probabilitatea de apariție a ploilor va fi mai ridicată joi, 7 mai, și în intervalul 11 - 14 mai. Până atunci însă, vremea va fi frumoasă, maximele ajungând până la 25 de grade C. La începutul săptămânii viitoare este probabilă o răcire de scurtă durată, astfel că media temperaturilor maxime, pe întreaga regiune, va coborî cu 2 până la 3 grade C. Estimarea temperaturilor este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, menționează ANM.