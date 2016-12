Cum va fi vremea în următoarele zile, la Constanța?

Meteorologii anunță pentru următoarele zile, la Constanța, o vreme cu temperaturi obișnuite pentru această perioadă. Astfel, pe 25 noiembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse în intervalul 7 - 11 grade C, iar cele minime între 0 și 4 grade C. Pe 26 noiembrie, maximele vor înregistra o ușoară scădere; ele vor fi între 6 și 8 grade C, în vreme ce minimele vor fi cuprinse între 3 și 7 grade C. Pe 27 noiembrie, temperaturile maxime vor cunoaște o ușoară creștere, între 8 și 13 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 4 și 8 grade C.