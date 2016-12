Cum va fi vremea în următoarele zile, la Constanța?

Meteorologii anunță pentru următoarele 3 zile, la Constanța, o vreme în ușoară încălzire. Astfel, vineri, 9 decembrie, temperaturile maxime sunt cuprinse între 7 și 10 grade C, iar minimele vor fi între 0 și 4 grade C. Sâmbătă, 10 decembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse tot între 7 și 10 grade C, iar minimele se vor situa între 1 și 5 grade C. Duminică aduce, de asemenea, temperaturi ridicate, maximele vor fi situate între 2 și 6 grade C, iar maximele între 9 și 12 grade C. În toate cele 3 zile, soarele își va face apariția.